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Головна Футбол "Шахтар" не приїде в Київ на матч з "Оболонню": офіційна заява
Футбол 01 жовтня 2026, 16:36

"Шахтар" не приїде в Київ на матч з "Оболонню": офіційна заява

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Оболонь" та "Шахтар" змінили порядок домашніх матчів (фото: УПЛ)
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Київська "Оболонь" та донецький "Шахтар" узгодили порядок проведення домашніх матчів у поточному сезоні УПЛ. Найближча зустріч команд відбудеться не в Києві, як було заплановано.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу ФК "Оболонь".

Де зіграють "Шахтар" та "Оболонь"

Поєдинок 11-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Оболонню" запланований на 30 жовтня. Господарем зустрічі буде донецький клуб, а матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Таке рішення сторони ухвалили за обопільною згодою. Таким чином, клуби фактично помінялися статусом господарів у матчах першого та другого кіл.

Коли команди зустрінуться в другому колі

Матч другого кола чемпіонату України між "Оболонню" та "Шахтарем" пройде вже в Києві на "Оболонь-Арені".

Базова дата зустрічі 26-го туру УПЛ – 8 травня 2027 року. Господарем поєдинку буде київська команда.

Таким чином, календар протистояння "Оболоні" та "Шахтаря" у сезоні виглядатиме так:

"Шахтар" - "Оболонь"

  • 30 жовтня
  • "Арена Львів", Львів
  • 11-й тур УПЛ

"Оболонь" - "Шахтар"

  • 8 травня 2027 року (базова дата)
  • "Оболонь-Арена", Київ
  • 26-й тур УПЛ

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