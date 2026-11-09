"Шахтер" готовит новые проекты в адаптивном футболе: что рассказали в клубе
Директор Shakhtar Social Андрей Бабешко подвел итоги масштабной конференции во Львове и поделился дальнейшими планами клуба по развитию адаптивного футбола.
Об этом функционер рассказал в эксклюзивном комментарии Sport RBC.UA.
По его словам, мероприятие стало крупнейшим в Украине событием, посвященным развитию адаптивного футбола. Конференция объединила многочисленных спикеров и представителей среды, которые не только обсудили текущее состояние ампфутбола, но обменялись опытом и наработками.
"Думаю, благодаря общим усилиям нам удалось организовать очень хорошее мероприятие. Считаю, что это крупнейшее мероприятие в Украине, посвященное развитию адаптивного футбола. Очень многие спикеры не только приняли участие в конференции, но и пообщались, оценили результаты и обсудили, что необходимо сделать для дальнейшего развития ампфутбола", - отметил Бабешко.
"Наша ответственность – помочь людям вернуться в социум"
Отдельное внимание во время конференции уделили роли спорта в восстановлении возвращающихся с войны людей. В Shakhtar Social отмечают, что адаптивный футбол может стать одним из важных инструментов их реабилитации и возвращения к полноценной общественной жизни.
"Мы понимаем, что в стране, которая уже пятый год живет в условиях войны, очень много людей возвращаются с войны и нуждаются в особом внимании. "Шахтер Социальный" и "Шахтер" могут помочь этим людям восстановиться, вернуться в социум. И это наша ответственность - предоставить им доступ к необходимым ресурсам и возможностям", - подчеркнул директор Shakhtar Social.
В "Шахтере" анонсировали дальнейшие инвестиции в ампфутбол
По словам Бабешко, важным результатом конференции стала не только профессиональная дискуссия, но и налаживание коммуникации между участниками. Даже спикеры, уже долгое время работающие в сфере адаптивного спорта, смогли получить новую информацию, найти полезные контакты и обменяться идеями.
"Планируем и дальше развивать это направление, реализовывать новые проекты и вкладывать больше ресурсов в ампфутбол", – подытожил Бабешко.
Ранее мы сообщали, что в октябре завершился очередной чемпионат Украины по ампфутболу.