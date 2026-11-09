"Шахтар" готує нові проєкти в адаптивному футболі: що розповіли у клубі

За його словами, захід став найбільшою в Україні подією, присвяченою розвитку адаптивного футболу. Конференція об'єднала численних спікерів і представників середовища, які не лише обговорили поточний стан ампфутболу, а й обмінялися досвідом та напрацюваннями.

"Гадаю, завдяки спільним зусиллям нам вдалося організувати дуже хороший захід. Вважаю, що це найбільший захід в Україні, присвячений розвитку адаптивного футболу. Дуже багато спікерів не лише взяли участь у конференції, а й поспілкувалися, оцінили результати та обговорили, що необхідно зробити для подальшого розвитку ампфутболу", – зазначив Бабешко.

"Шахтар Сталеві" в Лізі Дужих (фото: ФК "Шахтар")

"Наша відповідальність – допомогти людям повернутися до соціуму"

Окрему увагу під час конференції приділили ролі спорту у відновленні людей, які повертаються з війни. У Shakhtar Social наголошують, що адаптивний футбол може стати одним із важливих інструментів їхньої реабілітації та повернення до повноцінного суспільного життя.

"Ми розуміємо, що в країні, яка вже п’ятий рік живе в умовах війни, дуже багато людей повертаються з війни та потребують особливої уваги. "Шахтар Соціальний" та "Шахтар" можуть допомогти цим людям відновитися, повернутися до соціуму. І це наша відповідальність – надати їм доступ до необхідних ресурсів і можливостей", – наголосив директор Shakhtar Social.

У "Шахтарі" анонсували подальші інвестиції в ампфутбол

За словами Бабешка, важливим результатом конференції стала не лише фахова дискусія, а й налагодження комунікації між учасниками. Навіть спікери, які вже тривалий час працюють у сфері адаптивного спорту, змогли отримати нову інформацію, знайти корисні контакти та обмінятися ідеями.

"Плануємо й надалі розвивати цей напрям, реалізовувати нові проєкти та вкладати більше ресурсів в ампфутбол", – підсумував Бабешко.