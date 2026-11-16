Сенсационное возвращение через 10 лет: бывшая звезда "Динамо" феерически напомнил о себе в сборной

Возвращение спустя десять лет

Историческое для ветерана событие произошло в матче 5-го тура Лиги наций против сборной Сан-Марино. Еременко появился на поле, выйдя на замену сразу после перерыва при счете 5:1 в пользу финнов. Он принял непосредственное участие в разгроме соперника (7:2). На 78-й минуте полузащитник отдал результативную передачу на Адриана Сванбека, который забил седьмой мяч команды.

Предыдущий раз Роман надевал футболку национальной команды более 10 лет назад – 5 сентября 2016 года в поединке отбора на ЧМ-2018 против Косово (1:1). Вскоре после той игры карьера футболиста резко прервалась: его отстранили от футбола на два года (с октября 2016-го по октябрь 2018-го) из-за употребления кокаина. После отбытия наказания вызовов в сборную он больше не получал.

Киевский этап и текущая форма ветерана

Всего в составе сборной Финляндии Еременко провел 74 матча, в которых забил 6 голов и сделал 6 ассистов. На клубном уровне с лета 2024 года 39-летний хавбек защищает цвета финского "Гнистана", который финишировал пятым в элитном дивизионе страны по итогам сезона-2026. Игрок провел за клуб 27 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Украинским болельщикам Роман известен по выступлениям за киевское "Динамо". Он присоединился к киевлянам летом 2008 года на правах аренды из итальянского "Удинезе" за 300 тысяч евро, а через год "бело-синие" выкупили его контракт за 5 млн евро.

В футболке "Динамо" Еременко сыграл 127 поединков (больше, чем за любой другой клуб в своей карьере), забил 7 мячей и отдал 27 голевых передач. Вместе с киевлянами он выигрывал чемпионат Украины, дважды завоевывал Суперкубок страны и доходил до полуфинала Кубка УЕФА. Летом 2011 года "Динамо" продало игрока в российский "Рубин" за 12,9 млн евро.

За насыщенную карьеру полузащитник также успел поиграть за итальянскую "Сиену", финские "Яро", "Хонку" и ХИФК, а также российские ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".