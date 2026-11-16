Сенсаційне повернення через 10 років: колишня зірка "Динамо" феєрично нагадав про себе у збірній

Повернення через десять років

Історична для ветерана подія відбулася у матчі 5-го туру Ліги націй проти збірної Сан-Марино. Єременко з'явився на полі, вийшовши на заміну одразу після перерви за рахунку 5:1 на користь фінів. Він взяв безпосередню участь у розгромі суперника (7:2). На 78-й хвилині півзахисник віддав результативну передачу на Адріана Сванбека, який забив сьомий м'яч команди.

Попередній раз Роман одягав футболку національної команди понад 10 років тому – 5 вересня 2016 року у поєдинку відбору на ЧС-2018 проти Косово (1:1). Невдовзі після тієї гри кар'єра футболіста різко перервалася: його відсторонили від футболу на два роки (з жовтня 2016-го до жовтня 2018-го) через вживання кокаїну. Після відбуття покарання викликів до збірної він більше не отримував.

Київський етап та поточна форма ветерана

Загалом у складі збірної Фінляндії Єременко провів 74 матчі, в яких забив 6 голів та зробив 6 асистів. На клубному рівні з літа 2024 року 39-річний хавбек захищає кольори фінського "Гністана", який фінішував п'ятим в елітному дивізіоні країни сезону-2026. Гравець провів за клуб 27 матчів, забив 2 голи та віддав 5 асистів.

Українським уболівальникам Роман відомий за виступами у київському "Динамо". Він приєднався до киян влітку 2008 року на правах оренди з італійського "Удінезе" за 300 тисяч євро, а за рік "біло-сині" викупили його контракт за 5 млн євро.

У футболці "Динамо" Єременко зіграв 127 поєдинків (найбільше серед усіх клубів у своїй кар'єрі), забивши 7 м'ячів і віддавши 27 гольових передач. Разом із киянами він вигравав чемпіонат України, двічі здобував Суперкубок країни та доходив до півфіналу Кубка УЄФА. Влітку 2011 року "Динамо" продало гравця до російського "Рубіна" за 12,9 млн євро.

Протягом насиченої кар'єри півзахисник також встиг пограти за італійську "Сієну", фінські "Яро", "Хонку" та ХІФК, а також російські ЦСКА, "Спартак" і "Ростов".