Раскол в мировом футболе: Чеферин раскрыл, будет ли баллотироваться в президенты ФИФА

Борьба за власть и раскол между конфедерациями

Конфликт между руководящими органами разразился после скандальной и впоследствии отмененной инициативы Инфантино по созданию коммерческой структуры для продажи 20% турнирных прав ФИФА частным инвесторам.

УЕФА, поддержанная конфедерациями Азии (AFC) и Северной и Центральной Америки (CONCACAF), возглавила оппозицию. По данным источников, эти три региональных блока рассматривают возможность вынесения вотума недоверия Инфантино еще до официальных выборов, запланированных на март следующего года.

Кроме того, шесть ассоциаций - Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Фарерские острова - провели встречу в Хельсинки и выступили с совместным заявлением с призывом к отставке действующего президента ФИФА.

Заявления Чеферина

В интервью подкасту The Rest Is Politics: Leading Александер Чеферин очертил два сценария развития событий.

"Первый вариант: он осознает отсутствие поддержки - не только политической среди голосующих, но и поддержки футбольного сообщества, болельщиков, игроков и тренеров. Второй вариант - он идет на выборы в марте, но в таком случае против него будет альтернативный кандидат. Кто именно - я пока не знаю", - отметил Чеферин.

Чеферин также подчеркнул, что предложение Инфантино относительно продаж прав было даже большей угрозой для футбола, чем проект Европейской Суперлиги 2021 года, добавив, что против выступили не только богатые страны, но и малые ассоциации типа Сан-Марино, Кипра и Лихтенштейна.

Стратегия Инфантино и ставка на более бедные страны

Джанни Инфантино, который возглавляет ФИФА с 2016 года и планирует остаться в должности до 2031 года, не собирается уступать. Его главная стратегия состоит в привлечении поддержки более бедных ассоциаций из Африки, Южной Америки и Карибского бассейна.

В ходе визита в Доминиканскую Республику Инфантино подчеркнул, что миссия ФИФА - сократить пропасть между богатыми и бедными футбольными странами, предоставляя последним ресурсы и новые возможности для развития. В то же время Чеферин отверг упреки в "европейском превосходстве", напомнив, что сам Инфантино является европейцем и в свое время получил должность благодаря поддержке УЕФА.