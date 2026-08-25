Розкол у світовому футболі: Чеферін розкрив, чи балотуватиметься на президента ФІФА

Борьба за владу та розкол між конфедераціями

Конфлікт між керівними органами спалахнув після скандальної та згодом скасованої ініціативи Інфантіно щодо створення комерційної структури для продажу 20% турнірних прав ФІФА приватним інвесторам.

УЄФА, підтримана конфедераціями Азії (AFC) та Північної і Центральної Америки (CONCACAF), очолила опозицію. За даними джерел, ці три регіональні блоки розглядають можливість винесення вотуму недовіри Інфантіно ще до офіційних виборів, запланованих на березень наступного року.

Окрім цього, шість асоціацій - Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція та Фарерські острови - провели зустріч у Гельсінкі та виступили зі спільною заявою із закликом до відставки чинного президента ФІФА.

Заяви Чеферіна

В інтерв'ю подкасту The Rest Is Politics: Leading Александер Чеферін окреслив два сценарії розвитку подій.

"Перший варіант: він усвідомлює відсутність підтримки - не лише політичної серед тих, хто голосує, а й підтримки футбольної спільноти, уболівальників, гравців і тренерів. Другий варіант - він іде на вибори в березні, але в такому разі проти нього буде альтернативний кандидат. Хто саме - я поки не знаю", - зазначив Чеферін.

Чеферін також підкреслив, що пропозиція Інфантіно щодо продажів прав була навіть більшою загрозою для футболу, ніж проект Європейської Суперліги 2021-го року, додавши, що проти виступили не лише багаті країни, а й малі асоціації на кшталт Сан-Марино, Кіпру та Ліхтенштейну.

Стратегія Інфантіно та ставка на бідніші країни

Джанні Інфантіно, який очолює ФІФА з 2016-го року та планує залишитися на посаді до 2031-го року, не збирається поступатися. Його головна стратегія полягає в залученні підтримки бідніших асоціацій з Африки, Південної Америки та Карибського басейну.

Під час візиту до Домініканської Республіки Інфантіно наголосив, що місія ФІФА - скоротити прірву між багатими та бідними футбольними країнами, надаючи останнім ресурси та нові можливості для розвитку. Водночас Чеферін відкинув закиди у "європейській зверхності", нагадавши, що сам Інфантіно є європейцем і свого часу здобув посаду завдяки підтримці УЄФА.