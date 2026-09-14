Разгром с рекордом Ярмоленко: "Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ (видео)
Киевское "Динамо" вернулось на победный путь в национальном первенстве, уверенно одолев каменец-подольский "Эпицентр". Поединок запомнился не только тремя сухими мячами в ворота гостей, но знаковым событием в истории украинского футбола.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.
УПЛ, 6-й тур
"Динамо" – "Эпицентр" – 3:0
Голы: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 49, Пономаренко, 85
Исторический гол Ярмоленко
Первый тайм проходил с преимуществом хозяев, хотя гости также пытались огрызаться опасными контратаками. Развязка наступила на 42-й минуте: Николай Шапаренко отдал точную передачу Андрею Ярмоленко, а 36-летний капитан киевлян мощным ударом с острого угла под перекладину открыл счет.
Этот мяч стал 124-м для Ярмоленко в чемпионатах Украины. Благодаря этому результату вингер "Динамо" повторил исторический рекорд результативности УПЛ, сравнявшись с бывшим форвардом столичного клуба Максимом Шацких.
Касание Лонвейка и точка от Пономаренко
Сразу после перерыва, на 49-й минуте, "бело-синие" удвоили преимущество. Джастин Лонвейк в касание замкнул прострельную передачу Алексея Сыча с правого фланга.
Окончательную точку в матче на 85-й минуте поставил Матвей Пономаренко. Молодой нападающий отметился эффектным прямым ударом со штрафного, направив мяч в ближнюю "девятку" ворот "Эпицентра".
Победа 3:0 позволила "Динамо" прервать двухматчевую неудачную серию в чемпионате Украины и набрать 10 очков в пяти сыгранных поединках, поднявшись на четвертую строчку турнирной таблицы.
Накануне "Полесье" в матче с автоголом победило "Левый Берег" и вернуло себе лидерство в УПЛ.