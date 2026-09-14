Разгром с рекордом Ярмоленко: "Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ (видео)

УПЛ, 6-й тур

"Динамо" – "Эпицентр" – 3:0

Голы: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 49, Пономаренко, 85

Исторический гол Ярмоленко

Первый тайм проходил с преимуществом хозяев, хотя гости также пытались огрызаться опасными контратаками. Развязка наступила на 42-й минуте: Николай Шапаренко отдал точную передачу Андрею Ярмоленко, а 36-летний капитан киевлян мощным ударом с острого угла под перекладину открыл счет.

Этот мяч стал 124-м для Ярмоленко в чемпионатах Украины. Благодаря этому результату вингер "Динамо" повторил исторический рекорд результативности УПЛ, сравнявшись с бывшим форвардом столичного клуба Максимом Шацких.

Касание Лонвейка и точка от Пономаренко

Сразу после перерыва, на 49-й минуте, "бело-синие" удвоили преимущество. Джастин Лонвейк в касание замкнул прострельную передачу Алексея Сыча с правого фланга.

Окончательную точку в матче на 85-й минуте поставил Матвей Пономаренко. Молодой нападающий отметился эффектным прямым ударом со штрафного, направив мяч в ближнюю "девятку" ворот "Эпицентра".

Победа 3:0 позволила "Динамо" прервать двухматчевую неудачную серию в чемпионате Украины и набрать 10 очков в пяти сыгранных поединках, поднявшись на четвертую строчку турнирной таблицы.