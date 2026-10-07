Роналду раскрыл всю правду о конфликте в сборной Португалии: официальное заявление футболиста
Криштиану Роналду впервые подробно рассказал о конфликте с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем. Легендарный форвард объяснил, почему досрочно покинул расположение национальной команды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление футболиста.
План перед Лигой наций
Роналду заявил, что поначалу положительно воспринял назначение Жорже Жезуша главным тренером сборной Португалии. По словам футболиста, он даже поддержал кандидатуру наставника в разговоре с президентом Португальской федерации футбола.
Во время первой личной встречи Жезуш сообщил Роналду, что рассчитывает на него и считает его присутствие важным для команды. Тренер также предложил план участия нападающего в матчах Лиги наций.
В частности, Роналду должен сыграть первый и последний поединки, а между ними пропустить матчи в Норвегии и Дании. Форвард отказался от такого предложения, поскольку считал, что в качестве капитана не может оставаться в Португалии, когда команда отправляется на выездные матчи.
В конце концов стороны договорились о другом плане. Роналду сыграл первый матч против Уэльса (1:0), после чего готовился к следующей встрече.
Жезуш нарушил слово
Ситуация поменялась перед матчем в Норвегии. По словам Роналда, ассистент Жезуша сообщил ему, что тренер хочет поговорить. Наставник спросил, готов ли нападающий сыграть около 30 минут. Роналду согласился, хотя это не соответствовало предыдущему плану.
"Он ответил, что я должен быть готов, потому что сыграю 30 минут", - рассказал футболист.
Однако Роналду так и не вышел на поле. Он разминался во втором тайме, но тренер не выпустил его на замену.
Форвард признал, что после финального свистка допустил ошибку, не поприветствовав болельщиков. В то же время он заявил, что не хотел продолжения конфликта и покинул команду после разговора с тренером.
Договоренность с Жезушем
Через 48 часов Роналду, Жезуш и спортивный директор "Аль-Насра" Симау Коутинью провели откровенный разговор.
По словам футболиста, стороны договорились, что тренер публично объяснит ситуацию и признает, что именно он предложил Роналду план участия в матчах. Также Жезуш должен был признать ошибкой решение заставить нападающего разминаться, а затем не выпустить его на поле.
Роналду утверждает, что тренер согласился на такое заявление и пообещал закрыть конфликт. Однако во время последующей пресс-конференции Жезуш, по словам футболиста, повел себя совсем иначе.
"Это был уже второй раз, когда он не сдержал своего слова передо мной", - заявил Роналду.
Именно после этого нападающий решил покинуть расположение сборной.
Роналду не ставит крест на сборной
Несмотря на конфликт, Роналду подчеркнул, что не собирается завершать карьеру в национальной команде. Он также заявил, что готов принять наказание за самовольный отъезд, поскольку считает себя не просто игроком, а капитаном сборной. Форвард заверил, что если будет здоров и отбудет возможную дисквалификацию, то останется доступным для национальной команды.
Отдельно Роналду отреагировал на разговоры о его прощальном матче. Он заявил, что в будущем может провести один или несколько таких поединков, но сейчас его главная цель - продолжать соревноваться и побеждать за Португалию.
"Это, поверьте, самая чистая правда", - подытожил Роналду.
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