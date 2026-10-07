Роналду раскрыл всю правду о конфликте в сборной Португалии: официальное заявление футболиста

План перед Лигой наций

Роналду заявил, что поначалу положительно воспринял назначение Жорже Жезуша главным тренером сборной Португалии. По словам футболиста, он даже поддержал кандидатуру наставника в разговоре с президентом Португальской федерации футбола.

Во время первой личной встречи Жезуш сообщил Роналду, что рассчитывает на него и считает его присутствие важным для команды. Тренер также предложил план участия нападающего в матчах Лиги наций.

В частности, Роналду должен сыграть первый и последний поединки, а между ними пропустить матчи в Норвегии и Дании. Форвард отказался от такого предложения, поскольку считал, что в качестве капитана не может оставаться в Португалии, когда команда отправляется на выездные матчи.

В конце концов стороны договорились о другом плане. Роналду сыграл первый матч против Уэльса (1:0), после чего готовился к следующей встрече.

Жезуш нарушил слово

Ситуация поменялась перед матчем в Норвегии. По словам Роналда, ассистент Жезуша сообщил ему, что тренер хочет поговорить. Наставник спросил, готов ли нападающий сыграть около 30 минут. Роналду согласился, хотя это не соответствовало предыдущему плану.

"Он ответил, что я должен быть готов, потому что сыграю 30 минут", - рассказал футболист.

Однако Роналду так и не вышел на поле. Он разминался во втором тайме, но тренер не выпустил его на замену.

Форвард признал, что после финального свистка допустил ошибку, не поприветствовав болельщиков. В то же время он заявил, что не хотел продолжения конфликта и покинул команду после разговора с тренером.

Договоренность с Жезушем

Через 48 часов Роналду, Жезуш и спортивный директор "Аль-Насра" Симау Коутинью провели откровенный разговор.

По словам футболиста, стороны договорились, что тренер публично объяснит ситуацию и признает, что именно он предложил Роналду план участия в матчах. Также Жезуш должен был признать ошибкой решение заставить нападающего разминаться, а затем не выпустить его на поле.

Роналду утверждает, что тренер согласился на такое заявление и пообещал закрыть конфликт. Однако во время последующей пресс-конференции Жезуш, по словам футболиста, повел себя совсем иначе.

"Это был уже второй раз, когда он не сдержал своего слова передо мной", - заявил Роналду.

Именно после этого нападающий решил покинуть расположение сборной.

Роналду не ставит крест на сборной

Несмотря на конфликт, Роналду подчеркнул, что не собирается завершать карьеру в национальной команде. Он также заявил, что готов принять наказание за самовольный отъезд, поскольку считает себя не просто игроком, а капитаном сборной. Форвард заверил, что если будет здоров и отбудет возможную дисквалификацию, то останется доступным для национальной команды.

Отдельно Роналду отреагировал на разговоры о его прощальном матче. Он заявил, что в будущем может провести один или несколько таких поединков, но сейчас его главная цель - продолжать соревноваться и побеждать за Португалию.

"Это, поверьте, самая чистая правда", - подытожил Роналду.