Роналду розкрив усю правду про конфлікт у збірній Португалії: офіційна заява футболіста

План перед Лігою націй

Роналду заявив, що спочатку позитивно сприйняв призначення Жорже Жезуша головним тренером збірної Португалії. За словами футболіста, він навіть підтримав кандидатуру наставника у розмові з президентом Португальської федерації футболу.

Під час першої особистої зустрічі Жезуш повідомив Роналду, що розраховує на нього та вважає його присутність важливою для команди. Тренер також запропонував план участі нападника у матчах Ліги націй.

Зокрема, Роналду мав зіграти перший та останній поєдинки, а між ними пропустити матчі в Норвегії та Данії. Форвард відмовився від такої пропозиції, оскільки вважав, що як капітан не може залишатися в Португалії, коли команда вирушає на виїзні матчі.

Зрештою сторони домовилися про інший план. Роналду зіграв перший матч проти Уельсу (1:0), після чого готувався до наступної зустрічі.

Жезуш порушив слово

Ситуація змінилася перед матчем у Норвегії. За словами Роналду, асистент Жезуша повідомив йому, що тренер хоче поговорити. Наставник запитав, чи готовий нападник зіграти близько 30 хвилин. Роналду погодився, хоча це не відповідало попередньому плану.

"Він відповів, що я маю бути готовим, бо зіграю 30 хвилин", - розповів футболіст.

Однак Роналду так і не вийшов на поле. Він розминався у другому таймі, але тренер не випустив його на заміну.

Форвард визнав, що після фінального свистка припустився помилки, не привітавши вболівальників. Водночас він заявив, що не хотів продовження конфлікту та пішов із команди після розмови з тренером.

Домовленість із Жезушем

Через 48 годин Роналду, Жезуш та спортивний директор "Аль-Насра" Сімау Коутінью провели відверту розмову.

За словами футболіста, сторони домовилися, що тренер публічно пояснить ситуацію та визнає, що саме він запропонував Роналду план участі у матчах. Також Жезуш мав визнати помилкою рішення змусити нападника розминатися, а потім не випустити його на поле.

Роналду стверджує, що тренер погодився на таку заяву та пообіцяв закрити конфлікт. Однак під час подальшої прес-конференції Жезуш, за словами футболіста, поводився зовсім інакше.

"Це був уже другий раз, коли він не дотримав свого слова переді мною", - заявив Роналду.

Саме після цього нападник вирішив залишити розташування збірної.

Роналду не ставить хрест на збірній

Попри конфлікт, Роналду наголосив, що не збирається завершувати кар'єру в національній команді. Він також заявив, що готовий прийняти покарання за самовільний від'їзд, адже вважає себе не просто гравцем, а капітаном збірної. Форвард запевнив, що якщо буде здоровим та відбуде можливу дискваліфікацію, то залишатиметься доступним для національної команди.

Окремо Роналду відреагував на розмови про його прощальний матч. Він заявив, що в майбутньому може провести один або кілька таких поєдинків, але зараз його головна мета - продовжувати змагатися та перемагати за Португалію.

"Це, повірте, найчистіша правда", - підсумував Роналду.