Ярмолюк снова в составе: Мальдера объявил заявку сборной Украины на ноябрь

Ярмолюк снова в составе сборной

В основную заявку сборной Украины на ближайшие матчи Лиги наций вошли 25 футболистов. Еще девять игроков попали в резервный список.

Одной из главных новостей стало возвращение Егора Ярмолюка. Полузащитник "Брентфорда" пропустил предварительные поединки сборной из-за травмы, но теперь снова сможет помочь команде Андреа Мальдеры.

Заявка сборной Украины

Полный основной список национальной команды выглядит так:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Потрошитель ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба - "Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - "Шахтер"), Александр Андриевский ("Полесье"), Иван Варфоломеев ("Линкольн"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд").

Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика"), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба - "Полесье"), Александр Зубков (АЕК), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Даниил Сикан ("Андерлехт"), Роман Яремчук ("Олимпиакос"), Геннадий ("Карабах").

В резервный список попали Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан, Артем Довбык, Александр Драмбаев, Владислав Ванат, Артем Бондаренко и Тимур Тутеров.

Когда Украина сыграет в Лиге наций

В ноябре национальная команда проведет два заключительных матча группового этапа турнира. 14 ноября украинцы на выезде встретятся с Северной Ирландией, а 17 ноября сыграют против Грузии.