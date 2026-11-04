Ярмолюк знову в складі: Мальдера оголосив заявку збірної України на листопад

Ярмолюк знову у складі збірної

До основної заявки збірної України на найближчі матчі Ліги націй увійшли 25 футболістів. Ще дев’ять гравців потрапили до резервного списку.

Однією з головних новин стало повернення Єгора Ярмолюка. Півзахисник "Брентфорда" пропустив попередні поєдинки збірної через травму, але тепер знову зможе допомогти команді Андреа Мальдери.

Заявка збірної України

Повний основний список національної команди має такий вигляд:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва - "Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ), Тарас Михавко ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн"), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва - "Полісся"), Олександр Зубков (АЕК), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт"), Роман Яремчук ("Олімпіакос"), Геннадій Синчук ("Монреаль"), Олексій Кащук ("Карабах").

До резервного списку потрапили Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан, Артем Довбик, Олександр Драмбаєв, Владислав Ванат, Артем Бондаренко та Тімур Тутєров.

Коли Україна зіграє у Лізі націй

У листопаді національна команда проведе два заключні матчі групового етапу турніру. 14 листопада українці на виїзді зустрінуться з Північною Ірландією, а 17 листопада зіграють проти Грузії.