Ярмолюк ассистировал за "Брентфорд", а "Челси" спасся против "Халла": результаты АПЛ

Очередная ничья "Ливерпуля"

Матч проходил на "Энфилде", и именно хозяева больше контролировали мяч. Однако трансформировать владения в опасные моменты "красным" удавалось редко. Так же мало опасности ссорили и "коттеджеры".

В итоге – нулевая ничья, уже третья для "Ливерпуля". Сейчас команда Ираолы занимает 6-е место, тогда как "Фулгэм" набрал первый балл в сезоне и поднялся из зоны вылета на 17-е место.

Английская Премьер-лига, 4 тур

"Ливерпуль" - "Фулгэм" - 0:0 (0:0, 0:0)

"Кристалл Пелас" не удержал ничью

Матч начался в равной борьбе – на гол "Пелас" на 14-й минуте "Ипсвич" ответил уже на 23-й. Но все изменилось на 34-й минуте после удаления Дисаси. В результате на перерыв "орлы" ушли, уступая в счете.

И хотя на 75-й минуте Ларсен сравнял счет, на 90-й минуте Флемминг вырвал победу для гостей.

Английская Премьер-лига, 4 тур

"Кристалл Пелас" - "Ипсвич" - 2:3 (1:2, 1:1)

Голы: Халайли, 14, Ларсен, 75, Флемминг, 90 – Эмерсонн, 23, Дэвис, 45.

Удаление: Дисаси, 34.

Ярмолюк помог "Брентфорду"

Именно Егор отличился ассистом на 34-й минуте – после его навеса отличился Шаде. Впрочем, после этого "Борнмут" сумел забить дважды. И только дубль Шаде на 56-й минуте позволил "пчелам" спасти ничью.

Английская Премьер-лига, 4 тур

"Борнмут" – "Брентфорд" – 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: Шаде, 34, 56 – Клюйверт, 38, Тавернье, 52.

Падение "Астон Виллы" продолжается

Тяжелый сезон в АПЛ для бирмингемцев продолжается – на старте второго тайма они пропустили от Дилепа. И хотя на 74-й минуте Алиссон сравнял счет, завоевать вторую ничью "Вилла" не смогла.

На 88-й минуте Игорь Жезус принес "лесникам" победу. В результате "Астон Вилла" с 1 баллом занимает 19 место.

Английская Премьер-лига, 4 тур

"Астон Вилла" - "Ноттингем Форест" - 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: Алиссон, 74 – Дилеп, 46, Жезус, 88.

"Челси" и "Халл" расписали ничью

"Аристократы" бодро начали матч, и уже на 7-й минуте вышли вперед благодаря голу Роджерса. И хотя "Челси" выглядел острее в течение почти всего матча, на перерыв команда ушла, уступая в счете.

И хотя на 66-й минуте Жоао Педро сравнял счет, вырвать победу "Челси" так и не удалось.

Английская Премьер-лига, 4 тур

"Челси" - "Халл Сити" - 2:2 (1:2, 1:0)

Голы: Роджерс, 7, Педро, 66 – Беллами, 28, 34.