Ярмолюк асистував за "Брентфорд", а "Челсі" врятувався проти "Халла": результати АПЛ
В суботу, 12 вересня, в Англійській Прем'єр-лізі стартував 4-й тур. У п'яти стартових матчах перемоги здобули тільки "Ноттінгем" та "Іпсвіч", тоді як три інші гри закінчились внічию.
Про перебіг та результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.
Чергова нічия "Ліверпуля"
Матч проходив на "Енфілді", і саме господарі більше контролювали м'яч. Проте траснформувати володіння в небезпечні моменти "червоним" вдавалося рідко. Так само обмаль небезпеки сворили і "коттеджери".
В підсумку - нульова нічия, вже третя для "Ліверпуля". Наразі команда Іраоли посідає 6-те місце, тоді як "Фулгем" набрав перший бал в сезоні, і піднявся з зони вильоту на 17-те місце.
Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур
"Ліверпуль" - "Фулгем" - 0:0 (0:0, 0:0)
"Крістал Пелас" не утримав нічию
Матч розпочався в рівній боротьбі - на гол "Пелас" на 14-й хвилині "Іпсвіч" відповів вже на 23-й. Але все змінилося на 34-й хвилині після видалення Дісасі. В результаті на перерву "орли" пішли, поступаючись в рахунку.
І хоча на 75-й хвилині Ларсен зрівняв рахунок, на 90-й хвилині Флеммінг таки вирвав перемогу для гостей.
Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур
"Крістал Пелас" - "Іпсвіч" - 2:3 (1:2, 1:1)
Голи: Халайлі, 14, Ларсен, 75, Флеммінг, 90 - Емерсонн, 23, Девіс, 45.
Вилучення: Дісасі, 34.
Ярмолюк допоміг "Брентфорду"
Саме Єгор відзначився асистом на 34-й хвилині - після його навісу відзначився Шаде. Втім, після цього "Борнмут" зміг забити двічі. І лише дубль Шаде на 56-й хвилині дозволив "бджолам" врятувати нічию.
Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур
"Борнмут" - "Брентфорд" - 2:2 (1:1, 1:1)
Голи: Шаде, 34, 56 - Клюйверт, 38, Таверньє, 52.
Падіння "Астон Вілли" триває
Важкий сезон в АПЛ для бірмінгемців триває - на старті другого тайму вони пропустили від Ділепа. І хоча на 74-й хвилині Аліссон зрівняв рахунок, здобути другу нічию "Вілла" не змогла.
На 88-й хвилині Ігор Жезус приніс "лісникам" перемогу. В результаті "Астон Вілла" з 1 балом займає 19-те місце.
Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур
"Астон Вілла" - "Ноттінгем Форест" - 1:2 (0:0, 1:2)
Голи: Аліссон, 74 - Ділеп, 46, Жезус, 88.
"Челсі" та "Халл" розписали нічию
"Аристократи" бадьоро почали матч, і вже на 7-й хвилині вийшли вперед завдяки голу Роджерса. І хоча "Челсі" виглядав гострішим протягом майже всього матчу, на перерву команда пішла, поступаючись в рахунку.
І хоча на 66-й хвилині Жоао Педро зрівняв рахунок, вирвати перемогу "Челсі" так і не вдалося.
Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур
"Челсі" - "Халл Сіті" - 2:2 (1:2, 1:0)
Голи: Роджерс, 7, Педро, 66 - Белламі, 28, 34.
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