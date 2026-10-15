Ярмоленко определился с будущим в футболе: заявление легенды "Динамо"

Образование в академии УЕФА

Опытный игрок сообщил в своих социальных сетях о завершении 10-месячного обучения по программе футбольного менеджмента в академии УЕФА. Образовательный курс рассчитан на подготовку специалистов в области управления, маркетинга, организации соревнований и трансферной политики.

"Еще один шаг вперед. Я закончил программу футбольного менеджмента в академии УЕФА. Всегда есть чему научиться, что открыть для себя и что усовершенствовать. Спасибо всем, кто был частью этого пути! Продолжаем", - поделился эмоциями Ярмоленко на своей странице в Instagram.

Предстоящая роль в "Динамо"

Обретение академической квалификации свидетельствует о постепенной подготовке футболиста к деятельности за пределами игрового поля. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что по завершении карьеры игрока Ярмоленко может занять должность спортивного директора "Динамо".

Широкий опыт выступлений за зарубежные клубы, в частности, дортмундскую "Боруссию" и английский "Вест Хэм", вместе с глубоким пониманием внутренней структуры киевского гранда делают его одним из главных кандидатов на руководящие должности в клубе.

Впрочем, пока игрок официально не объявлял о завершении выступлений на профессиональном уровне.