Ярмоленко визначився з майбутнім у футболі: заява легенди "Динамо"

Освіта в академії УЄФА

Досвідчений гравець повідомив у своїх соціальних мережах про завершення 10-місячного навчання за програмою футбольного менеджменту в академії УЄФА. Освітній курс розрахований на підготовку фахівців у галузях управління, маркетингу, організації змагань та трансферної політики.

"Ще один крок уперед. Я закінчив програму футбольного менеджменту в академії УЄФА. Завжди є чого навчитися, що відкрити для себе та що вдосконалити. Дякую всім, хто був частиною цього шляху! Продовжуємо", - поділився емоціями Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram.

Майбутня роль у "Динамо"

Здобуття академічної кваліфікації свідчить про поступову підготовку футболіста до діяльності за межами ігрового поля. Раніше у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що після завершення кар'єри гравця Ярмоленко може обійняти посаду спортивного директора "Динамо".

Широкий досвід виступів за закордонні клуби, зокрема дортмундську "Боруссію" та англійський "Вест Гем", разом із глибоким розумінням внутрішньої структури київського гранда роблять його одним із головних кандидатів на керівні посади в клубі.

Втім, наразі гравець офіційно не оголошував про завершення виступів на професійному рівні.