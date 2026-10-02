Ярмоленко возвращается: Украина назвала стартовый состав на матч с Северной Ирландией в Лиге наций

Главные изменения и новая тактика

Матч против Северной Ирландии пройдет в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В настоящее время обе команды возглавляют свою группу, имея в активе по 4 очка, однако островитяне опережают украинцев по дополнительным показателям.

Главной неожиданностью стала смена игровой схемы: если в предыдущих матчах команда играла по тактике 4-4-2, то на этот поединок сборная Украины выйдет в формации 3-4-3. В ворота национальной команды вернулся Дмитрий Ризнык, а капитанские функции будет выполнять ветеран Андрей Ярмоленко.

Официальный стартовый состав сборной Украины

В стартовую одиннадцатку "сине-желтых" вошли следующие футболисты:

Дмитрий Ризнык – Валерий Бондарь, Илья Забарный, Эдуард Сарапий, Николай Матвиенко – Георгий Судаков, Владимир Бражко, Олег Очеретько – Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Где смотреть матч Украина - Северная Ирландия

Матч сборной Украины в Трнаве покажет OTT-платформа MEGOGO - матч доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

Бесплатно эту игру можно будет посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который доступен как в эфире T2, так и в кабельных сетях.

Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Илья Дудка.