Ярмоленко повертається: Україна назвала стартовий склад на матч з Північною Ірландією у Лізі націй

Головні зміни та нова тактика

Матч проти Північної Ірландії пройде у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатінського, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Наразі обидві команди очолюють свою групу, маючи в активі по 4 очки, проте острів'яни випереджають українців за додатковими показниками.

Головною несподіванкою стала зміна ігрової схеми: якщо у попередніх матчах команда грала за тактикою 4-4-2, то на цей поєдинок збірна України вийде у формації 3-4-3. У ворота національної команди повернувся Дмитро Різник, а капітанські функції виконуватиме ветеран Андрій Ярмоленко.

Офіційний стартовий склад збірної України

До стартової одинадцятки "синьо-жовтих" увійшли такі футболісти:

Дмитро Різник – Валерій Бондар, Ілля Забарний, Едуард Сарапій, Микола Матвієнко – Георгій Судаков, Володимир Бражко, Олег Очеретько – Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук.

Де дивитися матч Україна - Північна Ірландія

Матч збірної України в Трнаві покаже OTT-платформа MEGOGO - матч доступний за передлплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Безкоштовно цю гру можна буде подивитись на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який доступний як в ефірі T2, так і в кабельних мережах.

Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Ілля Дудка.