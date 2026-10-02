Ярмоленко повертається: Україна назвала стартовий склад на матч з Північною Ірландією у Лізі націй
Тренерський штаб збірної України на чолі з Андреа Мальдерою визначився зі стартовим складом на матч третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. На "синьо-жовтих" чекає принциповий поєдинок за лідерство у групі Дивізіону В.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Головні зміни та нова тактика
Матч проти Північної Ірландії пройде у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатінського, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Наразі обидві команди очолюють свою групу, маючи в активі по 4 очки, проте острів'яни випереджають українців за додатковими показниками.
Головною несподіванкою стала зміна ігрової схеми: якщо у попередніх матчах команда грала за тактикою 4-4-2, то на цей поєдинок збірна України вийде у формації 3-4-3. У ворота національної команди повернувся Дмитро Різник, а капітанські функції виконуватиме ветеран Андрій Ярмоленко.
Офіційний стартовий склад збірної України
До стартової одинадцятки "синьо-жовтих" увійшли такі футболісти:
- Дмитро Різник – Валерій Бондар, Ілля Забарний, Едуард Сарапій, Микола Матвієнко – Георгій Судаков, Володимир Бражко, Олег Очеретько – Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук.
Де дивитися матч Україна - Північна Ірландія
Матч збірної України в Трнаві покаже OTT-платформа MEGOGO - матч доступний за передлплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".
Безкоштовно цю гру можна буде подивитись на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який доступний як в ефірі T2, так і в кабельних мережах.
Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Ілля Дудка.
Перед матчем проти Північної Ірландії пропонуємо згадати, як завершився матч України та Грузії у Тбілісі.