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Главная Футбол "Резня по-парижски": "Барселона" пожаловалась в УЕФА на фанатов ПСЖ
Футбол 21 октября 2026, 14:06

"Резня по-парижски": "Барселона" пожаловалась в УЕФА на фанатов ПСЖ

Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фанаты ПСЖ подготовили агрессивный перформанс (Фото: Getty Images)
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"Барселона" обратилась в УЕФА из-за масштабного баннера болельщиков ПСЖ перед матчем Лиги чемпионов. В каталонском клубе считают изображение чрезмерно агрессивным и оскорбительным.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Что изобразили болельщики ПСЖ

Перед началом матча Лиги чемпионов между ПСЖ и "Барселоной" болельщики парижского клуба развернули на трибунах "Парк де Пренс" огромный баннер. На нем была изображена фигура в маске с бензопилой, уничтожающей эмблему каталонцев. Под рисунком разместили надпись: "Резня по-парижски".

Кроме того, фанаты использовали пиротехнику, чтобы имитировать искры от бензопилы при уничтожении герба "Барселоны". Как сообщил источник ESPN, каталонский клуб обратился в УЕФА, поскольку считает такую символику "чрезмерно агрессивной и оскорбительной".

Ранее мы сообщали, что у звезды ПСЖ заподозрили тяжелую травму после матча с "Барселоной".

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