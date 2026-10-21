"Резня по-парижски": "Барселона" пожаловалась в УЕФА на фанатов ПСЖ

Что изобразили болельщики ПСЖ

Перед началом матча Лиги чемпионов между ПСЖ и "Барселоной" болельщики парижского клуба развернули на трибунах "Парк де Пренс" огромный баннер. На нем была изображена фигура в маске с бензопилой, уничтожающей эмблему каталонцев. Под рисунком разместили надпись: "Резня по-парижски".

Кроме того, фанаты использовали пиротехнику, чтобы имитировать искры от бензопилы при уничтожении герба "Барселоны". Как сообщил источник ESPN, каталонский клуб обратился в УЕФА, поскольку считает такую символику "чрезмерно агрессивной и оскорбительной".