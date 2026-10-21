"Різанина по-паризьки": "Барселона" поскаржилася в УЄФА на фанатів ПСЖ

Що зобразили вболівальники ПСЖ

Перед початком матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Барселоною" вболівальники паризького клубу розгорнули на трибунах "Парк де Пренс" величезний банер. На ньому була зображена фігура в масці з бензопилою, яка знищує емблему каталонців. Під малюнком розмістили напис: "Різанина по-паризьки".

Крім того, фанати використали піротехніку, щоб імітувати іскри від бензопили під час знищення герба "Барселони". Як повідомило джерело ESPN, каталонський клуб звернувся до УЄФА, оскільки вважає таку символіку "надмірно агресивною та образливою".