Реванш за поражения в чемпионате: "Верес" минимально победил "Левый Берег" в Кубке Украины

Кубок Украины-2026/27, 1/8 финала

"Левый Берег" - "Верес" - 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Помба, 41.

Решающий гол от кубкового эксперта

Судьбу встречи разрешил эпизод в конце первого тайма. На 41-й минуте бразильский нападающий Весли Помба обыграл защитника, ворвался в штрафную и отправил мяч в ворота мимо голкипера.

Этот гол стал единственным в поединке - "Верес" победил 1:0 и первым среди участников текущего розыгрыша Кубка Украины пробился в четвертьфинал.

Стоит отметить, что это второй гол Уэсли в составе "Вереса". Предыдущий он также забил в Кубке - еще в прошлом сезоне отличился в воротах "Коростеня/Агро-Нивы".

Матч дважды откладывали из-за воздушной тревоги

Поединок должен был начаться в 13:00, однако команды были вынуждены ждать из-за воздушной тревоги в Бориспольском районе, где расположен стадион "Левого Берега".

Первая тревога раздалась в 12:51. После отбоя в 13:22 команды готовились к началу игры, однако в 13:31 сирена прозвучала снова. Второй отбой объявили в 13:59, а матч в конце концов начался в 14:15.

Как команды достались 1/8 финала

На предварительном этапе "Левый Берег" прошел "Агробизнес". Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти киевляне победили со счетом 4:2.

"Верес" в своем предыдущем матче одолел "Куликов-Белку" со счетом 1:0.