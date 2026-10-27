Реванш за поразки в чемпіонаті: "Верес" мінімально переміг "Лівий Берег" в Кубку України

Кубок України-2026/27, 1/8 фіналу

"Лівий Берег" - "Верес" - 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Помба, 41.

Вирішальний гол від кубкового експерта

Долю зустрічі вирішив епізод наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині бразильський нападник Веслі Помба обіграв захисника, увірвався до штрафного майданчика та відправив м’яч у ворота повз голкіпера.

Цей гол став єдиним у поєдинку - "Верес" переміг 1:0 і першим серед учасників поточного розіграшу Кубка України пробився до чвертьфіналу.

Варто зазначити, що це другий гол Веслі в складі "Вереса". Попередній він також забив в Кубку - ще минулого сезону відзначився у воротах "Коростеня/Агро-Ниви".

Матч двічі відкладали через повітряну тривогу

Поєдинок мав розпочатися о 13:00, однак команди були змушені чекати через повітряну тривогу в Бориспільському районі, де розташований стадіон "Лівого Берега".

Перша тривога пролунала о 12:51. Після відбою о 13:22 команди готувалися до початку гри, проте о 13:31 сирена пролунала знову. Другий відбій оголосили о 13:59, а матч зрештою розпочався о 14:15.

Як команди дісталися 1/8 фіналу

На попередньому етапі "Лівий Берег" пройшов "Агробізнес". Основний час завершився внічию 1:1, а в серії пенальті кияни перемогли з рахунком 4:2.

"Верес" у своєму попередньому матчі здолав "Куликів-Білку" з рахунком 1:0.