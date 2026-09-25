Яремчук и Шапаренко вне игры: Мальдера объявил заявку Украины на матч с Венгрией
В день матча против сборной Венгрии в Лиге наций-2026/27 главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера окончательно определился с заявкой, отсеяв лишних исполнителей.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Кадровые решения и неожиданности от Мальдеры
На текущий сбор итальянский специалист вызвал расширенный список из 30 игроков, однако регламент позволяет внести в официальный протокол только 23 футболиста. Заранее было известно, что матч пропустит дисквалифицированный Иван Варфоломеев.
Кроме него, вне заявки остались также опытные Роман Яремчук и Николай Шапаренко. Зато в окончательный список вошли дебютанты: голкипер Георгий Ермаков, защитники Александр Драмбаев и Илья Крупский, а также нападающий Игорь Краснопир и вингер Максим Хлань.
Официальная заявка сборной Украины на матч:
- Вратари: Анатолий Трубин, Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык
- Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Илья Крупский, Александр Драмбаев
- Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Владимир Бражко, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина
- Форварды: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Матвей Пономаренко, Игорь Краснопир
Где и когда смотреть игру
Напомним, что матч первого тура группового раунда Лиги наций между сборными Венгрии и Украины начнется в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка можно просмотреть на медиасервисе MEGOGO.
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