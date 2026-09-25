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Главная Футбол Яремчук и Шапаренко вне игры: Мальдера объявил заявку Украины на матч с Венгрией
Футбол 25 сентября 2026, 10:19

Яремчук и Шапаренко вне игры: Мальдера объявил заявку Украины на матч с Венгрией

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Роман Яремчук не сыграет с Венгрией (фото: УАФ)
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В день матча против сборной Венгрии в Лиге наций-2026/27 главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера окончательно определился с заявкой, отсеяв лишних исполнителей.

Кадровые решения и неожиданности от Мальдеры

На текущий сбор итальянский специалист вызвал расширенный список из 30 игроков, однако регламент позволяет внести в официальный протокол только 23 футболиста. Заранее было известно, что матч пропустит дисквалифицированный Иван Варфоломеев.

Кроме него, вне заявки остались также опытные Роман Яремчук и Николай Шапаренко. Зато в окончательный список вошли дебютанты: голкипер Георгий Ермаков, защитники Александр Драмбаев и Илья Крупский, а также нападающий Игорь Краснопир и вингер Максим Хлань.

Официальная заявка сборной Украины на матч:

  • Вратари: Анатолий Трубин, Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык
  • Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Илья Крупский, Александр Драмбаев
  • Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Владимир Бражко, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина
  • Форварды: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Матвей Пономаренко, Игорь Краснопир

Где и когда смотреть игру

Напомним, что матч первого тура группового раунда Лиги наций между сборными Венгрии и Украины начнется в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка можно просмотреть на медиасервисе MEGOGO.

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