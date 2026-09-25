Яремчук та Шапаренко поза грою: Мальдера оголосив заявку України на матч з Угорщиною

Кадрові рішення та несподіванки від Мальдери

На поточний збір італійський фахівець викликав розширений список із 30 гравців, проте регламент дозволяє внести до офіційного протоколу лише 23 футболісти. Заздалегідь було відомо, що матч пропустить дискваліфікований Іван Варфоломєєв.

Крім нього, поза заявкою залишились також досвідчені Роман Яремчук та Микола Шапаренко. Натомість до остаточного списку увійшли дебютанти: голкіпер Георгій Єрмаков, захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, а також нападник Ігор Краснопір і вінгер Максим Хлань.

Офіційна заявка збірної України на матч:

Воротарі: Анатолій Трубін, Георгій Єрмаков, Дмитро Різник

Анатолій Трубін, Георгій Єрмаков, Дмитро Різник Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв

Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Володимир Бражко, Максим Хлань, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина

Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Володимир Бражко, Максим Хлань, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина Форварди: Владислав Ванат, Данило Сікан, Матвій Пономаренко, Ігор Краснопір

Де та коли дивитися гру

Нагадаємо, що матч першого туру групового раунду Ліги націй між збірними Угорщини та України розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.