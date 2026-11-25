Моуринью одержал волевую победу

Самый результативный поединок игрового дня состоялся в Мадриде. "Реал" уступал ПСВ после гола Ивана Перишича на 32-й минуте, но впоследствии полностью перехватил инициативу. Федерико Вальверде сравнял счет, Джуд Беллингем вывел хозяев вперед, а Киллиан Мбаппе оформил дубль. Точку в матче поставил Винисиус Жуниор – 5:1.

Не менее интересной оказалась встреча на "Этихаде", где "Манчестер Сити" принимал "Наполи". Итальянцы дважды выходили вперед благодаря голам Расмуса Гойлунда и Ноа Ланга. Хозяева ответили результативными ударами Аюба Буадди и Райана Шерки. В итоге – боевая ничья 2:2.

"Арсенал" и "Боруссия" (Дортмунд) также не определили победителя. Виктор Дьекереш вывел лондонцев вперед уже на 10-й минуте, однако после перерыва Максимилиан Байер восстановил равновесие. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.

Другие результаты игрового дня

Немецкий РБ "Лейпциг" дома одолел французский "Ланс" – 3:1. Давид Раум и Антонио Нуса обеспечили хозяевам преимущество на старте встречи. После перерыва Маттье Удоль сократил отставание гостей, но Нуса в компенсированное время оформил дубль.

Итальянский "Комо" минимально победил греческий АЕК. Судьбу встречи решил гол Луиса Мильи на 57-й минуте. Интересно, что до перерыва у хозяев был шанс открыть счет с пенальти, однако Лукас да Кунья не реализовал одиннадцатиметровый.

"Порту" одержал выездную победу над "Фейенордом" - 1:0. Единственный гол в матче произошел уже на второй минуте, когда Уссама Таргаллин срезал мяч в свои ворота.

Еще один гостевой успех записал на свой счет испанский "Бетис". Севильцы победили братиславский "Слован" со счетом 2:0. Оба мяча забил Кучо Эрнандес, отличившийся ударами головой.

Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур.

Арсенал (Англия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:1

Комо (Италия) – АЕК (Греция) – 1:0

Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:2

РБ Лейпциг (Германия) – Ланс (Франция) – 3:1

Реал Мадрид (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 5:1

Слован Братислава (Словакия) – Бетис (Испания) – 0:2

Фейеноорд (Нидерланды) – Порту (Португалия) – 0:1