Моурінью здобув вольову перемогу

Найрезультативніший поєдинок ігрового дня відбувся в Мадриді. "Реал" поступався ПСВ після гола Івана Перішича на 32-й хвилині, але згодом повністю перехопив ініціативу. Федеріко Вальверде зрівняв рахунок, Джуд Беллінгем вивів господарів уперед, а Кіліан Мбаппе оформив дубль. Крапку в матчі поставив Вінісіус Жуніор – 5:1.

Не менш цікавою виявилася зустріч на "Етіхаді", де "Манчестер Сіті" приймав "Наполі". Італійці двічі виходили вперед завдяки голам Расмуса Гойлунда та Ноа Ланга. Господарі відповіли результативними ударами Аюба Буадді та Райана Шеркі. У підсумку – бойова нічия 2:2.

"Арсенал" і "Боруссія" (Дортмунд) також не визначили переможця. Віктор Дьокереш вивів лондонців уперед уже на 10-й хвилині, однак після перерви Максиміліан Баєр відновив рівновагу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1.

Інші результати ігрового дня

Німецький РБ "Лейпциг" удома здолав французький "Ланс" – 3:1. Давід Раум та Антоніо Нуса забезпечили господарям перевагу вже на старті зустрічі. Після перерви Маттьє Удоль скоротив відставання гостей, але Нуса в компенсований час оформив дубль.

Італійський "Комо" мінімально переміг грецький АЕК. Долю зустрічі вирішив гол Луїса Мільї на 57-й хвилині. Цікаво, що до перерви господарі мали шанс відкрити рахунок із пенальті, проте Лукас да Кунья не реалізував одинадцятиметровий.

"Порту" здобув виїзну перемогу над "Феєнордом" – 1:0. Єдиний гол у матчі стався вже на другій хвилині, коли Уссама Таргаллін зрізав м'яч у власні ворота.

Ще один гостьовий успіх записав на свій рахунок іспанський "Бетіс". Севільці перемогли братиславський "Слован" із рахунком 2:0. Обидва м'ячі забив Кучо Ернандес, який відзначився ударами головою.

Ліга чемпіонів. Основний етап. 5-й тур.

Арсенал (Англія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина) – 1:1

Комо (Італія) – АЕК (Греція) – 1:0

Манчестер Сіті (Англія) – Наполі (Італія) – 2:2

РБ Лейпциг (Німеччина) – Ланс (Франція) – 3:1

Реал Мадрид (Іспанія) – ПСВ (Нідерланди) – 5:1

Слован Братислава (Словаччина) – Бетіс (Іспанія) – 0:2

Феєнорд (Нідерланди) – Порту (Португалія) – 0:1