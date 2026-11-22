Быстрый гол гостей и промах Мбаппе

Поединок на Сантьяго Бернабеу начался неожиданно для хозяев. Уже на шестой минуте Пабло Дуран после передачи Уиллиота Сведберга вывел "Сельту" вперед.

Мадридцы постепенно перехватили инициативу и начали создавать моменты у ворот Йонуца Раду.

В конце первого тайма "Реал" получил отличную возможность восстановить равновесие. После нарушения правил против Килиана Мбаппе арбитр назначил одиннадцатиметровый.

Француз сам взялся исполнять пенальти, однако на 39-й минуте пробил выше ворот.

Таким образом, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Беллингем сравнил, Эспи принес победу

После отдыха "Реал" усилил давление на оборону соперника.

На 57-й минуте Моуринью провел сразу три замены. На поле вышли Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Марк Кукурелья.

На 66-й минуте мадридцы наконец-то восстановили равновесие. Джуд Беллингем завершил атаку после передачи Мбаппе и сделал счет 1:1.

Хозяева продолжили искать возможность вырвать победу.

На 79-й минуте вместо Эдуардо Камавинги на поле вышел Карлос Эспи. И именно эта замена стала решающей.

На 85-й минуте молодой нападающий воспользовался случаем у ворот соперника и вывел "Реал" вперед.

В компенсированное время "Сельта" не смогла восстановить равновесие, поэтому мадридцы удержали минимальное преимущество.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел поединок на скамейке запасных мадридской команды.

Победа позволила мадридцам набрать 33 очка после 13 матчей чемпионата Испании и продолжить борьбу с "Барселоной" за первое место.

"Реал" – "Сельта" – 2:1 (0:1) Голы: Беллингем (66), Эспи (85) – Дуран (6).

Нереализованный пенальти: Мбаппе (39).