Швидкий гол гостей та промах Мбаппе

Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" розпочався несподівано для господарів. Уже на шостій хвилині Пабло Дуран після передачі Вілліота Сведберга вивів "Сельту" вперед.

Мадридці поступово перехопили ініціативу та почали створювати моменти біля воріт Йонуца Раду.

Наприкінці першого тайму "Реал" отримав чудову нагоду відновити рівновагу. Після порушення правил проти Кіліана Мбаппе арбітр призначив одинадцятиметровий.

Француз сам узявся виконувати пенальті, однак на 39-й хвилині пробив вище воріт.

Таким чином, на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей.

Беллінгем зрівняв, Еспі приніс перемогу

Після відпочинку "Реал" посилив тиск на оборону суперника.

На 57-й хвилині Моурінью провів одразу три заміни. На поле вийшли Вінісіус Жуніор, Федеріко Вальверде та Марк Кукурелья.

На 66-й хвилині мадридці нарешті відновили рівновагу. Джуд Беллінгем завершив атаку після передачі Мбаппе та зробив рахунок 1:1.

Господарі продовжили шукати можливості вирвати перемогу.

На 79-й хвилині замість Едуардо Камавінги на поле вийшов Карлос Еспі. І саме ця заміна стала вирішальною.

На 85-й хвилині молодий нападник скористався нагодою біля воріт суперника та вивів "Реал" уперед.

У компенсований час "Сельта" не змогла відновити рівновагу, тож мадридці втримали мінімальну перевагу.

Український воротар Андрій Лунін провів поєдинок на лаві запасних мадридської команди.

Перемога дозволила мадридцям набрати 33 очки після 13 матчів чемпіонату Іспанії та продовжити боротьбу з "Барселоною" за перше місце.

"Реал" – "Сельта" – 2:1 (0:1) Голи: Беллінгем (66), Еспі (85) – Дуран (6).

Нереалізований пенальті: Мбаппе (39).