"Реал" продлил контракт с Гюллером

О договоренности с футболистом сообщила пресс-служба "сливочных". Стороны согласовали новый контракт, рассчитанный до лета 2032-го года. Предварительное соглашение полузащитника должно было завершиться в 2029-м.

Гюллер присоединился к мадридскому клубу в июле 2023 года, перейдя из турецкого "Фенербахче". Сумма перехода составила 20 миллионов евро.

Пять трофеев за время в Мадриде

С момента перехода Гюллер провел за "Реал" 126 матчей и завоевал пять трофеев. В его коллекции - победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании.

В нынешнем сезоне турецкий полузащитник сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Текущая рыночная стоимость Гюллера составляет 100 миллионов евро.