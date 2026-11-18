"Реал" продовжив контракт із зірковим півзахисником ще на три роки
Мадридський "Реал" офіційно оголосив про продовження контракту з атакувальним півзахисником Ардою Гюлером. Нова угода з 21-річним турком діятиме до 30 червня 2032 року.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Реала".
"Реал" продовжив контракт із Гюлером
Про домовленість із футболістом повідомила пресслужба "вершкових". Сторони погодили новий контракт, який розрахований до літа 2032-го року. Попередня угода півзахисника мала завершитися у 2029-му.
Гюлер приєднався до мадридського клубу в липні 2023 року, перейшовши з турецького "Фенербахче". Сума переходу становила 20 мільйонів євро.
П'ять трофеїв за час у Мадриді
Від моменту переходу Гюлер провів за "Реал" 126 матчів і здобув п'ять трофеїв. У його колекції - перемоги в Лізі чемпіонів, Ла Лізі, Суперкубку УЄФА, клубному чемпіонаті світу та Суперкубку Іспанії.
У нинішньому сезоні турецький півзахисник зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав сім результативних передач.
Поточна ринкова вартість Гюлера становить 100 мільйонів євро.
Раніше ми повідомляли, що "Реал" домовився про продовження контракту ще із однією зі своїх зірок.