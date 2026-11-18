"Реал" продовжив контракт із Гюлером

Про домовленість із футболістом повідомила пресслужба "вершкових". Сторони погодили новий контракт, який розрахований до літа 2032-го року. Попередня угода півзахисника мала завершитися у 2029-му.

Гюлер приєднався до мадридського клубу в липні 2023 року, перейшовши з турецького "Фенербахче". Сума переходу становила 20 мільйонів євро.

П'ять трофеїв за час у Мадриді

Від моменту переходу Гюлер провів за "Реал" 126 матчів і здобув п'ять трофеїв. У його колекції - перемоги в Лізі чемпіонів, Ла Лізі, Суперкубку УЄФА, клубному чемпіонаті світу та Суперкубку Іспанії.

У нинішньому сезоні турецький півзахисник зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав сім результативних передач.

Поточна ринкова вартість Гюлера становить 100 мільйонів євро.