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Футбол 24 октября 2026, 15:58

Прошел два обследования: "Кудровка" рассказала о состоянии Петряка после травмы головы

Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Футболиста перевели в обычную палату (Фото: petryak1994, Instagram)
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Футболист "Кудровки" Иван Петряк, который получил травму головы в матче с "Динамо", остается в стабильном состоянии. После двух контрольных обследований его перевели в обычную палату.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу ФК "Кудровка".

Какие выводы обследований

Полузащитник "Кудровки" Иван Петряк прошел два контрольных обследования – компьютерную томографию. По официальной информации клуба, их результаты не выявили никаких осложнений.

Сейчас футболиста перевели в обычную палату. Рядом с ним находится жена Юлия.

Иван Петряк после обследований (Фото: ФК "Кудровка")

Состояние Петряка стабильное

В "Кудровке" сообщили, что состояние игрока остается стабильным, а он постепенно идет на поправку. Клуб пожелал футболисту скорейшего выздоровления и поблагодарил украинское футбольное сообщество за поддержку.

Напомним, Петряк получил травму в конце первого тайма матча 10-го тура УПЛ против киевского "Динамо" после столкновения с защитником Владиславом Дубинчаком. Полузащитнику понадобилась помощь медиков, после чего его госпитализировали.

"Кудровка" не сообщала о сроках восстановления футболиста и его возможном возвращении на поле.

Ранее мы сообщали, что футболист сам показал, как выглядит после жуткого столкновения .

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