Пройшов два обстеження: "Кудрівка" розповіла про стан Петряка після травми голови

Які висновки обстежень

Півзахисник "Кудрівки" Іван Петряк пройшов два контрольні обстеження - комп’ютерну томографію. За офіційною інформацією клубу, їхні результати не виявили жодних ускладнень.

Наразі футболіста перевели до звичайної палати. Поруч із ним перебуває дружина Юлія.

Іван Петряк після обстежень (Фото: ФК "Кудрівка")

Стан Петряка стабільний

У "Кудрівці" повідомили, що стан гравця залишається стабільним, а сам він поступово йде на поправку. Клуб побажав футболісту якнайшвидшого одужання та подякував українській футбольній спільноті за підтримку.

Нагадаємо, Петряк зазнав травми наприкінці першого тайму матчу 10-го туру УПЛ проти київського "Динамо" після зіткнення із захисником Владиславом Дубінчаком. Півзахиснику знадобилася допомога медиків, після чого його госпіталізували.

Наразі "Кудрівка" не повідомляла про терміни відновлення футболіста та його можливе повернення на поле.