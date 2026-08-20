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Футбол 20 августа 2026, 11:09

Пропустит старт сезона: звезда "Ювентуса" получил травму после подката фаната

Инцидент произошел во время традиционного матча туринцев со своей молодежной командой
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фуболист уже пропустил тренировку из-за решения врачей (Фото: federicogatti.4, Instagram)
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Центральный защитник туринского "Ювентуса" Федерико Гатти оказался под угрозой пропуска стартового матча Серии А. Футболист мог получить травму из-за подката болельщика.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Football Italia.

Традиция от фанатов завершилась травмой

Курьезная ситуация произошла 18 августа во время предсезонного спарринга между первой командой "Ювентуса" и молодежной "Next Gen" на домашнем стадионе в Турине. По давней клубной традиции, подобные матчи останавливают из-за мирного выбегания фанатов на поле.

При счете 2:0 в пользу основы болельщики массово прорвались на газон и игру досрочно завершили. Когда 28-летний Гатти направлялся в подтрибунное помещение и смотрел в другую сторону, один из фанатов на полной скорости подбежал к нему и выполнил подкат, сбив футболиста с ног.

Ранее сообщалось, что польские фанаты устроили дикий скандал в Лиге конференций.

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