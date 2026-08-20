Пропустит старт сезона: звезда "Ювентуса" получил травму после подката фаната
Центральный защитник туринского "Ювентуса" Федерико Гатти оказался под угрозой пропуска стартового матча Серии А. Футболист мог получить травму из-за подката болельщика.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Football Italia.
Традиция от фанатов завершилась травмой
Курьезная ситуация произошла 18 августа во время предсезонного спарринга между первой командой "Ювентуса" и молодежной "Next Gen" на домашнем стадионе в Турине. По давней клубной традиции, подобные матчи останавливают из-за мирного выбегания фанатов на поле.
При счете 2:0 в пользу основы болельщики массово прорвались на газон и игру досрочно завершили. Когда 28-летний Гатти направлялся в подтрибунное помещение и смотрел в другую сторону, один из фанатов на полной скорости подбежал к нему и выполнил подкат, сбив футболиста с ног.
Ранее сообщалось, что польские фанаты устроили дикий скандал в Лиге конференций.