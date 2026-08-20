Пропустить старт сезону: зірка "Ювентуса" отримав травму після підкату фаната
Центральний захисник туринського "Ювентуса" Федеріко Гатті опинився під загрозою пропуску стартового матчу Серії А. Футболіст міг отримати травму через підкат від уболівальника.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Football Italia.
Традиція від фанатів завершилася травмою
Курйозна ситуація сталася 18 серпня під час передсезонного спарингу між першою командою "Ювентуса" та молодіжною "Next Gen" на домашньому стадіоні в Турині. За давньою клубною традицією, подібні матчі зупиняють через мирне вибігання фанатів на поле.
За рахунку 2:0 на користь основи вболівальники масово прорвалися на газон, і гру достроково завершили. Коли 28-річний Гатті прямував у підтрибунне приміщення й дивився в інший бік, один із фанатів на повній швидкості підбіг до нього ззаду та виконав підкат, збивши футболіста з ніг.
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