Пропустит Классическое в чемпионате: Михавко узнал дополнительное наказание за удаление в Кубке

Какое наказание получил Михавко

По решению дисциплинарного органа центрбек пропустит два матча, еще одна игра дисквалификации назначена условно. В то же время киевский клуб настаивал на наказании по схеме "1+2".

Михавко пропустит украинское Классическое

Таким образом, после пропуска выездного поединка против "Кривбасса" Михавко не сможет помочь команде и в следующем матче с "Шахтером".

Украинское Классическое состоится в рамках 12-го тура УПЛ сезона-2026/27. Команды встретятся в воскресенье, 8 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Напомним, Михавко получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" (0:3) за отмашку во время борьбы с полузащитником дончан Олегом Очеретько.

Кроме того, в Классическом не сыграет Андрей Ярмоленко, изъятый в поединке против "Кривбасса".