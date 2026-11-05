Пропустить Класичне в чемпіонаті: Михавко дізнався додаткове покарання за вилучення в Кубку
Центральний захисник київського "Динамо" Тарас Михавко дізнався покарання за червону картку в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря". Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення дискваліфікувати 21-річного футболіста на два матчі та ще один - умовно.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт ФК "Динамо".
Яке покарання отримав Михавко
За рішенням дисциплінарного органу, центрбек пропустить два матчі, ще одна гра дискваліфікації призначена умовно. Водночас київський клуб наполягав на покаранні за схемою "1+2".
Михавко пропустить українське Класичне
Таким чином, після пропуску виїзного поєдинку проти "Кривбасу" Михавко не зможе допомогти команді й у наступному матчі з "Шахтарем".
Українське Класичне відбудеться в межах 12-го туру УПЛ сезону-2026/27. Команди зустрінуться в неділю, 8 листопада. Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, Михавко отримав червону картку в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря" (0:3) за відмашку під час боротьби з півзахисником донеччан Олегом Очеретьком.
Крім того, у Класичному не зіграє Андрій Ярмоленко, якого вилучили в поєдинку проти "Кривбасу".
Раніше ми повідомляли, що ключовий гравець "Динамо" повернувся після травми саме під матч проти "Шахтаря".