Пропустить Класичне в чемпіонаті: Михавко дізнався додаткове покарання за вилучення в Кубку

Яке покарання отримав Михавко

За рішенням дисциплінарного органу, центрбек пропустить два матчі, ще одна гра дискваліфікації призначена умовно. Водночас київський клуб наполягав на покаранні за схемою "1+2".

Михавко пропустить українське Класичне

Таким чином, після пропуску виїзного поєдинку проти "Кривбасу" Михавко не зможе допомогти команді й у наступному матчі з "Шахтарем".

Українське Класичне відбудеться в межах 12-го туру УПЛ сезону-2026/27. Команди зустрінуться в неділю, 8 листопада. Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, Михавко отримав червону картку в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря" (0:3) за відмашку під час боротьби з півзахисником донеччан Олегом Очеретьком.

Крім того, у Класичному не зіграє Андрій Ярмоленко, якого вилучили в поєдинку проти "Кривбасу".