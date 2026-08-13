Проклятие Суперкубка УЕФА: король Лиги Европы оформил уникальный антирекорд

Провал с третьим клубом

12 августа на стадионе "Ред Булл Арена" в австрийском Зальцбурге состоялся матч за Суперкубок УЕФА-2026 . Победитель Лиги Европы "Астон Вилла" уступила обладателю трофея Лиги чемпионов ПСЖ со счетом 1:2.

Для 54-летнего специалиста это поражение стало уже четвертым в матчах за этот трофей при четырех попытках. Таким образом, Эмери единолично возглавил список тренеров по количеству проигранных финалов Суперкубка УЕФА, обойдя Жозе Моуринью, который имеет три подобных неудачи.

История поражений Унаи Эмери в Суперкубке УЕФА:

2014 год. "Реал" – "Севилья" – 2:0

2015 год. "Барселона" – "Севилья" – 5:4

2021 год. "Челси" – "Вильярреал" – 1:1, серия пенальти – 6:5

2026 год. ПСЖ – "Астон Вилла" – 2:1

Король Лиги Европы без супертрофея

Феномен Эмери состоит в том, что он является самым успешным тренером в истории Лиги Европы (включая Кубок УЕФА). Испанец завоевал этот титул пять раз с тремя разными коллективами - "Севильей", "Вильярреалом" и "Астон Виллой", с которой в прошлом розыгрыше разгромил в финале "Фрайбург" (3:0).

Однако выиграть европейский Суперкубок специалисту не удается, несмотря на все достижения.

Унаи Эмери возглавляет "Астон Виллу" с октября 2022 года. Действующее соглашение испанца с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.