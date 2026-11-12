Пришли за автографами, а получили гораздо больше: звезда "Реала" растрогал фанатов в сборной

Неожиданные подарки у тренировочной базы

Событие произошло накануне поединка сборной Кот-д'Ивуара против команды Гамбии в квалификации к КАН. Находясь в лагере национальной команды, игрок "сливочных" заметил группу собравшихся у забора базы детей, чтобы поддержать своих кумиров и понаблюдать за тренировкой.

Футболист лично подошел к юным фанатам, однако вместо привычной раздачи автографов стал делиться с ними наличными и едой. По словам одного из ребят, он получил от звездного соотечественника 10 000 франков КФА (около 15 евро), а также корзину с фруктами. Видео с эмоциональной реакцией счастливых детей мгновенно разлетелось социальными сетями.

Не первая акция от игрока "Реала"

Для 19-летнего ивуарийца такая благотворительность на родине уже становится доброй традицией. В частности, в июле этого года болельщики заметили Яна Диоманде в аэропорту Абиджана, где молодой игрок "Реала" также раздавал деньги местным жителям и пришедшим его встретить фанатам.