Прийшли за автографами, а отримали значно більше: зірка "Реала" зворушив фанатів у збірній

Несподівані подарунки біля тренувальної бази

Подія сталася напередодні поєдинку збірної Кот-д'Івуару проти команди Гамбії у кваліфікації до КАН. Перебуваючи в таборі національної команди, гравець "вершкових" помітив групу дітей, які зібралися біля паркану бази, щоб підтримати своїх кумирів та поспостерігати за тренуванням.

Футболіст особисто підійшов до юних фанатів, проте замість звичної роздачі автографів почав ділитися з ними готівкою та їжею. За словами одного з присутніх хлопців, він отримав від зіркового співвітчизника 10 000 франків КФА (близько 15 євро), а також кошик із фруктами. Відповідне відео з емоційною реакцією щасливих дітей миттєво розлетілося соціальними мережами.

Не перша акція від гравця "Реала"

Для 19-річного івуарійця така благодійність на батьківщині вже стає доброю традицією. Зокрема, у липні цього року вболівальники помітили Яна Діоманде в аеропорту Абіджана, де молодий гравець "Реала" також роздавав гроші місцевим мешканцям та фанатам, які прийшли його зустріти.