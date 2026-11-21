Мусиала вернулся после почти двух месяцев отсутствия

Джамал Мусиала последний раз выходил на поле еще в конце сентября, после чего был вынужден пропустить около двух месяцев из-за мышечного повреждения, полученного во время пребывания в расположении сборной Германии.

В начале ноября хавбек возобновил тренировки в общей группе, а 20 ноября получил возможность снова сыграть за мюнхенцев. Его возвращение состоялось в домашнем матче против "Кельна" на "Альянце Арене".

Футболист имеет дополнительные проблемы со здоровьем

Восстановление после мышечной травмы – не единственная медицинская проблема, с которой столкнулся Мусиала в последнее время. В августе футболист дважды терял сознание во время предсезонных матчей, после чего у него диагностировали неврологическое нарушение – абсансную форму эпилепсии.

Сам игрок ранее уверял, что получает необходимую медицинскую помощь и сохраняет оптимистическое настроение по поводу своего состояния и возвращения к футболу.

В руководстве "Баварии" есть опасения относительно будущего Мусиалы

Ситуация со здоровьем полузащитника вызывает беспокойство и у руководства мюнхенского клуба. Член наблюдательного совета Карл-Гайнц Румменигге и председатель правления Ян-Кристиан Дрезен выражали опасения по поводу физического состояния футболиста, его способности вернуться на прежний уровень и финансовых обязательств клуба по контракту игрока.

В то же время Румменигге отмечал, что делать окончательные выводы о форме Мусиалы рано, ведь 20 минут игрового времени недостаточно для полноценной оценки его готовности.