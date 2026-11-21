Мусіала повернувся після майже двох місяців відсутності

Джамал Мусіала востаннє виходив на поле ще наприкінці вересня, після чого був змушений пропустити близько двох місяців через м’язове ушкодження, отримане під час перебування в розташуванні збірної Німеччини.

На початку листопада хавбек відновив тренування в загальній групі, а 20 листопада отримав можливість знову зіграти за мюнхенців. Його повернення відбулося в домашньому матчі проти "Кельна" на "Альянц Арені".

Футболіст має додаткові проблеми зі здоров’ям

Відновлення після м’язової травми - не єдина медична проблема, з якою зіткнувся Мусіала останнім часом. У серпні футболіст двічі втрачав свідомість під час передсезонних матчів, після чого у нього діагностували неврологічне порушення - абсансну форму епілепсії.

Сам гравець раніше запевняв, що отримує необхідну медичну допомогу та зберігає оптимістичний настрій щодо свого стану й повернення до футболу.

У керівництві "Баварії" є побоювання щодо майбутнього Мусіали

Ситуація зі здоров’ям півзахисника викликає занепокоєння і в керівництва мюнхенського клубу. Член наглядової ради Карл-Гайнц Румменігге та голова правління Ян-Крістіан Дрезен висловлювали побоювання щодо фізичного стану футболіста, його здатності повернутися на колишній рівень та фінансових зобов’язань клубу за контрактом гравця.

Водночас Румменігге наголошував, що робити остаточні висновки про форму Мусіали зарано, адже 20 хвилин ігрового часу недостатньо для повноцінної оцінки його готовності.