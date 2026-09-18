Возвращение в сборную: нападающий "Шахтера" получил вызов на матчи отбора КАН-2027

Важный шаг после длительной паузы

Вызов в сборную станет для форварда полноценным возвращением в расположение национальной команды. Последний раз Траоре выступал за Буркина-Фасо еще в январе этого года в рамках финальной части Кубка африканских наций.

В составе своей сборной нападающий занимает важное место - он 31 раз выходил на поле в футболке Буркина-Фасо и имеет в своем наследии 13 забитых мячей.

Календарь матчей Буркина-Фасо и выступления за "Шахтер"

В рамках отбора в КАН буркинийцы проведут две встречи подряд в конце месяца. 25 сентября Буркина-Фасо сыграет со сборной Бенина, а 28 сентября встретится с командой Центральноафриканской республики (ЦАР).

В текущем сезоне за донецкий "Шахтер" 25-летний форвард успел провести 3 официальных матча, однако пока не отличился результативными действиями.