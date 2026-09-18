Повернення до збірної: нападник "Шахтаря" отримав виклик на матчі відбору КАН-2027

Важливий крок після тривалої паузи

Виклик до збірної стане для форварда повноцінним поверненням у розташування національної команди. Востаннє Траоре виступав за Буркіна-Фасо ще в січні цього року в рамках фінальної частини Кубка африканських націй.

Загалом у складі своєї збірної нападник посідає важливе місце - він 31 раз виходив на поле у футболці Буркіна-Фасо та має у своєму доробку 13 забитих м'ячів.

Календар матчів Буркіна-Фасо та виступи за "Шахтар"

У рамках відбору до КАН буркінійці проведуть дві поспіль зустрічі наприкінці місяця. 25 вересня Буркіна-Фасо зіграє зі збірною Беніну, а 28 вересня зустрінеться з командою Центральноафриканської республіки (ЦАР).

У поточному сезоні за донецький "Шахтар" 25-річний форвард устиг провести 3 офіційні матчі, проте поки що не відзначився результативними діями.