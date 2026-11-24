Артета доволен реформой Лиги чемпионов

Микель Артета положительно оценивает новый формат Лиги чемпионов, отмечая, что обеспечивает больше интересных противостояний между топкомандами и заставляет клубы постоянно проверять собственный уровень.

По словам тренера "Арсенала", изменения также существенно увеличили объем работы тренерского штаба, ведь теперь необходимо анализировать гораздо большее количество потенциальных соперников.

"Честно говоря, он мне действительно нравится. Работы стало гораздо больше, чем раньше, ведь приходится анализировать гораздо больше соперников. Ты постоянно проверяешь свои силы в противостояниях с топкомандами. И при таком формате проходят действительно невероятные матчи", - сказал Артета.

Каждый матч имеет решающее значение

Испанец также обратил внимание на то, что при новой системе гораздо сложнее заранее рассчитать необходимый результат для выхода в следующий этап. Команды больше не могут полагаться на благоприятные обстоятельства или запас очков, ведь каждый соперник представляет серьезную угрозу.

"Думаю, стало больше неопределенности, турнир стал более открытым – в каждом матче необходимо побеждать. Нельзя просто просчитать последние матчи или полагаться на имеющееся преимущество, потому что каждый соперник – очень серьезный", – отметил наставник "Арсенала".

"Арсенал" против "Боруссии"

Следующий матч команда Микеля Артеты сыграет уже 24 ноября против дортмундской "Боруссии". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

"Арсенал" подходит к этому матчу на третьем месте в таблице Лиги чемпионов - в активе "пушкарей" три победы и одна ничья. "Боруссия" занимает 12 место, имея в активе три победы. Также дортмундцы уступили "Буде-Глимту".