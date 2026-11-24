Артета задоволений реформою Ліги чемпіонів

Мікель Артета позитивно оцінює новий формат Ліги чемпіонів, відзначаючи, що він забезпечує більше цікавих протистоянь між топкомандами та змушує клуби постійно перевіряти власний рівень.

За словами тренера "Арсенала", зміни також суттєво збільшили обсяг роботи тренерського штабу, адже тепер необхідно аналізувати значно більше потенційних суперників.

"Правду кажучи, він мені справді подобається. Роботи стало значно більше, ніж раніше, адже доводиться аналізувати набагато більше суперників. Ти постійно перевіряєш свої сили у протистояннях із топкомандами. І за такого формату відбуваються справді неймовірні матчі", - сказав Артета.

Кожен матч має вирішальне значення

Іспанець також звернув увагу на те, що за нової системи значно складніше заздалегідь розрахувати необхідний результат для виходу до наступного етапу. Команди більше не можуть покладатися на сприятливі обставини чи запас очок, адже кожен суперник становить серйозну загрозу.

"Думаю, стало більше невизначеності, турнір став більш відкритим - у кожному матчі необхідно перемагати. Не можна просто прорахувати останні матчі або покладатися на наявну перевагу, тому що кожен суперник - дуже серйозний", - зазначив наставник "Арсенала".

"Арсенал" проти "Боруссії"

Наступний матч команда Мікеля Артети зіграє вже 24 листопада проти дортмундської "Борусії". Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

"Арсенал" підходить до цього матчу на третьому місці в таблиці Ліги чемпіонів - в активі "гармашів" три перемоги та одна нічия. "Боруссія" посідає 12-те місце, маючи в активі три перемоги. Також дортмундці поступилися "Буде-Глімту".