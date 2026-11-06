Поражение "Шахтера" и новые проблемы Украины: что произошло в таблице коэффициентов УЕФА

Вторая осечка "горняков" и позиция Украины

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги чемпионов уступил "Спортингу" со счетом 0:1. Общий актив украинских клубов в текущем сезоне составляет 3,125 балла. По этому показателю наша страна занимает 26-е место среди всех ассоциаций.

В то же время в пятилетнем рейтинге УЕФА, который непосредственно влияет на представительство стран в еврокубках, Украина сохраняет 23-ю позицию.

Результаты конкурентов и тревожные перспективы

Ближайшие преследователи – Азербайджан и Израиль – также не смогли пополнить свои активы. Обе ассоциации остались с нулем, поэтому Украина сохранила преимущество над ними. Не набрала очков и Словакия, которая пока представляет меньшую угрозу.

Зато Болгария и Словения воспользовались своими возможностями. Каждая из этих стран добавила в актив по 0,5 балла и соответственно сократила отставание от Украины. Пока запас нашей ассоциации позволяет сохранять спокойствие, однако дальнейшие осечки могут сделать борьбу значительно напряженнее.

Менее приятная картина среди стран, которые находятся выше Украины. На этой неделе ни одна из них не осталась без победы.

Австрия и Шотландия получили по 0,4 балла из-за большего делителя – пяти клубов в расчете. В свою очередь Румыния, Швеция, Хорватия и Венгрия пополнили свои активы на 0,5 балла каждая.

Таким образом, все эти конкуренты увеличили преимущество над Украиной. И если "Шахтер" в ближайшее время не возобновит набор очков, удержать 23-е место в пятилетнем рейтинге будет все сложнее.

Важно, что финиш на позиции не ниже 23-й строчки по итогам сезона-2026/27 позволит чемпиону Украины-2027/28 стартовать в квалификации Лиги чемпионов-2028/29 со второго раунда, а не с первого.