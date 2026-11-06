Поразка "Шахтаря" та нові проблеми України: що сталося в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Друга осічка "гірників" та позиція України

Донецький "Шахтар" у четвертому турі Ліги чемпіонів поступився "Спортінгу" з рахунком 0:1. Загальний доробок українських клубів у поточному сезоні становить 3,125 бала. За цим показником наша країна посідає 26-те місце серед усіх асоціацій.

Водночас у п'ятирічному рейтингу УЄФА, який безпосередньо впливає на представництво країн у єврокубках, Україна зберігає 23-тю позицію.

Результати конкурентів та тривожні перспективи

Найближчі переслідувачі – Азербайджан та Ізраїль також не змогли поповнити свої активи. Обидві асоціації залишилися з нулем, тому Україна зберегла перевагу над ними. Не набрала очок і Словаччина, яка наразі становить меншу загрозу.

Натомість Болгарія та Словенія скористалися своїми можливостями. Кожна з цих країн додала до доробку по 0,5 бала та відповідно скоротила відставання від України. Поки що запас нашої асоціації дозволяє зберігати спокій, однак подальші осічки можуть зробити боротьбу значно напруженішою.

Менш приємна картина серед країн, які перебувають вище України. Цього тижня жодна з них не залишилася без перемоги.

Австрія та Шотландія отримали по 0,4 бала через більший дільник – п'ять клубів у розрахунку. Натомість Румунія, Швеція, Хорватія та Угорщина поповнили свої активи на 0,5 бала кожна.

Таким чином, усі ці конкуренти збільшили перевагу над Україною. І якщо "Шахтар" найближчим часом не відновлять набір очок, утримати 23-тє місце в п'ятирічному рейтингу буде дедалі складніше.

Важливо, що фініш на позиції не нижче 23-го рядка за підсумками сезону-2026/27 дасть змогу чемпіону України-2027/28 стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів-2028/29 з другого раунду, а не з першого.