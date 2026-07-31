Умер легендарный капитан "Милана" Франко Барези

Утрата символа клуба

О трагическом известии официально сообщила пресс-служба "россонери" в пятницу, 31 июля. По информации СМИ, в последнее время бывший капитан миланцев боролся с серьезным недугом.

Первые слухи об ухудшении состояния здоровья и возможной смерти появлялись еще 29 июля, однако тогда клуб опроверг их, отметив, что Франко переживает сложный период.

"История "Милана" в слезах из-за смерти Франко Барези. Его пример и глубина души, как и его легендарная футболка с номером 6, навсегда останутся неотъемлемой и фундаментальной частью ДНК и пути всего клуба. Соболезнования, которые "Милан" выражает всей семье Франко Барези, - это те же чувства, которые сейчас испытывает каждый болельщик "россонери" в этот тяжелый час", - говорится в заявлении итальянского гранда.

Легендарная карьера и наследие Барези

Франко Барези посвятил "Милану" всю свою профессиональную карьеру, защищая цвета клуба с 1978 по 1997 год.

За 19 сезонов в составе "россонери" защитник провел 716 матчей, в которых отличился 33 забитыми мячами и 24 результативными передачами. На его счету 20 трофеев, среди которых шесть титулов чемпиона Италии и три победы в Лиге (Кубке) чемпионов. В знак уважения клуб навсегда изъял из обращения его 6-й номер.

Не менее яркой была карьера Барези и в составе сборной Италии, за которую он отыграл 81 поединок. Вместе со "Скуадрой Адзуррой" он получил полный комплект наград мировых первенств: "золото" Мундиаля-1982, "серебро" ЧМ-1994 и "бронзу" ЧМ-1990, а также бронзовые медали Евро-1988.