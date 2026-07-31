Помер легендарний капітан "Мілана" Франко Барезі

Втрата символу клубу

Про трагічну звістку офіційно повідомила прес-служба "россонері" у п'ятницю, 31 липня. За інформацією ЗМІ, останнім часом колишній капітан міланців боровся із серйозною недугою.

Перші чутки про погіршення стану здоров'я та можливу смерть з'являлися ще 29 липня, однак тоді клуб спростував їх, зазначивши, що Франко переживає складний період.

"Історія "Мілана" у сльозах через смерть Франко Барезі. Його приклад і глибина душі, як і його знаменита футболка з номером 6, назавжди залишаться невід'ємною та фундаментальною частиною ДНК і шляху всього клубу. Співчуття, яке "Мілан" висловлює всій родині Франко Барезі, – це те саме співчуття, яке кожен уболівальник "россонері" відчуває сам у цю важку годину", - йдеться у заяві італійського гранда.

Легендарна кар'єра та спадщина Барезі

Франко Барезі присвятив "Мілану" всю свою професійну кар'єру, захищаючи кольори клубу з 1978 по 1997 рік.

За 19 сезонів у складі "росонері" захисник провів 716 матчів, у яких відзначився 33 забитими м'ячами та 24 результативними передачами. На його рахунку 20 трофеїв, серед яких шість титулів чемпіона Італії та три перемоги в Лізі (Кубку) чемпіонів. На знак пошани клуб назавжди вилучив з обігу його 6-й номер.

Не менш яскравою була кар'єра Барезі й у складі національної збірної Італії, за яку він відіграв 81 поєдинок. Разом із "Скуадрою Адзуррою" він здобув повний комплект нагород світових першостей: "золото" Мундіалю-1982, "срібло" ЧС-1994 та "бронзу" ЧС-1990, а також бронзові медалі Євро-1988.