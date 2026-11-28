Крушинский остается в Житомире

24-летний Борис Крушинский выступает за "Полесье" с января 2023 года.

За это время полузащитник провел в составе житомирской команды 95 матчей во всех турнирах и отличился семью забитыми мячами.

В текущем сезоне Крушинский сыграл в десяти поединках, записав в актив три результативных передачи.

Футболист также неоднократно получал вызовы в национальную сборную Украины, однако пока не дебютировал за главную команду страны.

Назаренко установил клубное достижение

26-летний Александр Назаренко присоединился к "Полесью" в августе 2023 года.

Он стал первым футболистом в новейшей истории житомирского клуба, которому удалось добиться отметки в 100 проведенных матчах.

Вингер сыграл за команду 104 поединка и забил 17 голов.

В сезоне-2026/27 Назаренко провел 15 матчей, отличившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

"Полесье" борется за лидерство в УПЛ

Команда Руслана Ротаня занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Житомиряне отстают от донецкого "Шахтера" только на одно очко, имея при этом матч в запасе.

Ближайший поединок "Полесье" проведет 29 ноября на выезде против львовских "Карпат".